Federer bate Cilic, vence Aberto da Austrália e conquista seu 20º Grand Slam

O tenista suíço Roger Federer venceu o croata Marin Cilic neste domingo (28) por 3 sets a 2, parciais de 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 e 6-1, e conquistou o Aberto da Austrália pela sexta vez, o 20º Grand Slam de sua carreira. As informações são da Agência EFE.

Federer se iguala às americanas Margaret Court (24), Serena William (23) e à alemã Steffi Graf (22) como os únicos tenistas da história com 20 Grand Slams conquistados.

Com a vitória de hoje na Rod Laver Arena, Federer, que defendia o título, também iguala os seis títulos do sérvio Novak Djokovic e do australiano Roy Emerson no Aberto da Austrália.

Apesar do título, Federer não assumirá a liderança do ranking da ATP, que segue com o espanhol Rafael Nadal. Já Cilic avançará para o terceiro lugar com os pontos conquistados no primeiro Grand Slam do ano, sua melhor posição na classificação.

Fonte: Agência Brasil