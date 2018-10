Federação de Ginecologia faz alerta sobre violência contra mulheres

O novo presidente da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo), médico boliviano Carlos Fuchtner, disse hoje (18), no Rio de Janeiro, que vai fazer uma plataforma para atingir o público, alertando sobre os direitos das mulheres.

Ele assume o cargo hoje para o triênio 2019/2021 e está participando, desde o último dia 14, do Congresso Mundial da Figo, no Riocentro, no Rio.

“A gente vai mandar mensagens para a população ficar sabendo que a violência contra a mulher é um atentado contra os direitos dela. E elas vão poder exigir união dos diferentes atores públicos e privados e da justiça para que isso não aconteça. Nós vamos transmitir à população que não haja violência contra as mulheres e onde elas vão poder recorrer em busca de solução para esse problema. Isso será levado ao conhecimento [público]”, afirmou.

Ginecologista, obstetra e oncologista formado pela Universidade de Campinas, Fuchtner morou no Brasil oito anos.

Ele admitiu que a luta contra a violência contra a mulher não será vencida de imediato. “Não é fácil. É uma questão que dará resultados em dois, três ou cinco anos porque a gente tem que mudar a mentalidade para a geração futura”, finalizou.

Fonte: Agência Brasil