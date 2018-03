‘Faz 7 anos que estacionei no Leblon’, recorda Caetano Veloso pelo Instagram

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia maisAna Maria Braga é flagrada limpando nariz em pano de prato que …Sharon Stone comemora 60 anos com namorado na praia

Quem disse que Caetano Veloso não tem senso de humor? Neste sábado, 10, o músico postou em seu Instagram um meme de si próprio para lembrar que há sete anos estacionava o carro no Leblon, bairro do Rio de Janeiro. Fato que foi noticiado pelo portal Terra em 2011 e virou um marco do jornalismo brasileiro.

No post, Caetano escreveu: “Importante! Hoje faz 7 anos que estacionei no Leblon. Relembre a matéria publicada pelo Terra, informação que viralizou e se tornou um meme lembrado até hoje”.

Na foto, a frase “Never Forget (Nunca se esqueça)” em letras garrafais.

Confira:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Caetano Veloso

1 de 9

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea / AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Caetano Veloso

Créditos: Alex Palarea/AgNews

Mais galerias

Música

Ana Chonps

Música

Dekmantel 2018

Música

Atrações que podem surpreender no Lolla 2018

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL