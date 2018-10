Faxineira é encontrada desmaiada após beber em serviço

Uma mulher que contratou duas empregadas domésticas para limpar seu apartamento no Brooklyn, Estados Unidos, disse que ela chegou em casa e encontrou uma delas desmaiada e bêbada no chão.

Na segunda-feira, Genevieve Snow, 29 anos, postou uma foto no Facebook de dentro de seu apartamento em Williamsburg, no Brooklyn, de uma das empregadas domésticas no chão.

“Eu contratei duas senhoras de um serviço de limpeza e elas não limparam nada, apenas beberam toda a minha bebida e ferraram a minha casa”, Snow escreveu, acrescentando que pagou US$ 240 (R$ 940) pelo serviço.

Ela diz que as faxineiras beberam uma garrafa de gim e mais três quartos de uma garrafa de vodka. Eles também se serviram de um litro de sorvete de chocolate.

“Minha colega de quarto chegou em casa e uma delas estava desmaiado de bruços na cozinha e a outra havia desaparecido. Meu rack de temperos foi esmagado, minha mesa de centro de mármore caiu e quebrou uma tigela, as chaves sumiram, a bebida sumiu e o sorvete de chocolate foi deixado no sofá ”, escreveu ela.

A empresa que havia sido contratada afirmou que foi lesada por uma ex-funcionária, não tem relação com o caso e também é vítima.

Fonte: Vírgula UOL