Favela Sounds destaca criatividade e afeto das periferias

Preta Rara no Favela Sounds 2018 em foto de Rômulo Juracy

Leia mais’Rap é estilo mais difícil de fazer bem feito’, diz Don LFestival pernambucano No Ar Coquetel Molotov estreia em SP com …

Com 30 mil pessoas, em dois dias no palco principal, o Baile, e uma proposta inclusiva, o Favela Sounds, de Brasília, mostrou que pode ser referência para festivais que pretendam investir em transformação social.

Sob a coordenação, de Amanda Bittar e Guilherme Tavares, foram 60 oficinas e 1,2 mil alunos participaram dos debates nas escolas

“Nas atividades do sistema socioeducativo, além de irmos às unidades, os jovens em privação de liberdade também puderam participar da oficina de cenografia, que resultou na cenografia de todo o festival e eles foram muitos dias, ralaram mesmo”, comemorou Guilherme.

“Eles foram ver o show da Bia Ferreira, inclusive e trocaram uma ideia com ela depois do show. Saíram apaixonados”, ressaltou.

No palco do Baile, foram registrados abalos sísmicos nos shows do furacão Bia e também pelas passagens de Flora Matos, Rico Dalasam, Don L, La Furia, Hiran, Fabriccio, Tocha, Preta Rara e Mulher Pepita. Um line cheio de representatividade e com alguns dos artistas mais promissores da música brasileira hoje.

Se os sons da favela refletem a criatividade, o talento e o afeto, no Brasil, eles são ativos imprescindíveis, que podem tirar uma criança do crime e levá-la para a arte.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Favela Sounds 2018

Favela Sounds 2018

Créditos: Rômulo Juracy

Mais galerias

Novas Frequências 2018

Lollapalooza 2019

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Mais galerias

Novas Frequências 2018

Lollapalooza 2019

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1297701’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL