Favela pode ser tema do Rock in Rio 2019, diz revista

Rock in Rio

A edição de 2019 do Rock in Rio pode ter como um de seus temas a favela, informou a coluna Radar, da revista Veja.

A ideia seria ter um espaço temático em que os todos os funcionários presentes sejam de comunidades.



Vale lembra que Anitta é uma das artistas confirmadas para a edição de 2019.

Adam Levine (Maroon 5)

Créditos: Divulgação

Brandon Boyd (Incubus)

Créditos: Divulgação

Shawn Mendes

Créditos: Divulgação

Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers)

Créditos: Divulgação

Fergie

Créditos: Divulgação

Duff McKagan (Guns N' Roses)

Créditos: Divulgação

Jared Leto (30 Seconds to Mars)

Créditos: Divulgação

Ivete Sangalo

Créditos: Divulgação

Slash (Guns N' Roses)

Créditos: Divulgação

Bon Jovi

Créditos: Divulgação

Alison Mosshart (The Kills)

Créditos: Divulgação

Liniker

Créditos: Divulgação

Ney Matogrosso

Créditos: Divulgação

Axl Rose (Guns N' Roses)

Créditos: Reprodução/vídeo

Gustavo Bertoni (Scalene)

Créditos: Divulgação

Céu

Créditos: Divulgação

Justin Timberlake

Créditos: Divulgação

Partidões do Rock in Rio 2017

Créditos: Divulgação/Montagem

Fonte: Vírgula UOL