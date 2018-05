Fávaro visita municípios da região Sudoeste do estado

Nesta semana, o pré-candidato ao Senado e presidente do PSD, Carlos Fávaro, visitará municípios da região Sudoeste do estado para discutir propostas e melhorias locais com a população e lideranças políticas e empresariais. Na quarta-feira (09.05), Fávaro inicia a agenda em Cáceres, com reuniões com produtores no Sindicato Rural e empresários na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Também fará visitas aos hospitais São Luiz e Regional acompanhado de pré-candidatos e lideranças regionais do PSD.

Na quinta-feira (10), a equipe segue para o município de Mirassol d´Oeste, onde se reunirá com o prefeito municipal, Euclides Paixão, vereadores e lideranças políticas do PSD. No final da tarde, Fávaro seguirá para a cidade vizinha, São José dos Quatro Marcos, onde também se reunirá com o prefeito municipal, Professor Ronaldo. Na sequência, a comitiva participará de um encontro regional com os correligionários do PSD em Glória d´Oeste.

“Desde quando fui presidente da Aprosoja – Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado -, fiz questão de vir para essa região, que tem um grande potencial de crescimento econômico, mas que ainda necessita de muito apoio e envolvimento político. Com a minha pré-candidatura ao Senado, quero discutir com os líderes e a população de cada região do estado para estruturar um projeto de prioridades para Mato Grosso”, disse Fávaro.

Já na sexta-feira (11), logo pela manhã, a comitiva seguirá para o município de Pontes e Lacerda, onde visitará o presidente da Câmara Municipal, Pedro da Pecuária, e vereadores. Na sequência, se reunirá com o prefeito Alcino Pereira Barcelos para discutir questões pertinentes à região. Em seguida, Fávaro se reunirá com produtores na sede do Sindicato Rural e, à noite, participará da festa de aniversário da cidade de Porto Esperdião.

No sábado (12), o pré-candidato visitará as cidades de Jauru, Figueirópolis d´Oeste e Araputanga, onde se reunirá com o prefeito Joel Marins de Carvalho. Após, será promovido um encontro com os líderes do PSD da região. À noite, Fávaro participará de um jantar do Rotary Club e, em seguida, estará presente nas festividades de aniversário de emancipação do município de Indiavaí.

Entre as lideranças regionais que participarão da comitiva estão o ex-presidente da Empaer, Layr Mota, os ex-prefeitos de Mirassol d´Oeste e Glória d´Oeste, Elias Leal e Nilton Borgato, respectivamente, e os médicos Sérgio Fortes e Eduardo Lima.

Fonte: Assessoria de Comunicação Carlos Fávaro