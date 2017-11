Fávaro reafirma apoio a Taques

Na tentativa de colocar um fim nos boatos de que estaria articulando sua candidatura ao governo nas eleições do próximo ano, o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) reafirmou sua convicção na reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) e garantiu que tem compromisso com o tucano. Fávaro reconheceu que existe uma pressão do PSD para que ele dispute o governo ou uma vaga de senador no próximo ano, mas ele disse que vai manter o compromisso de apoiar à reeleição de Taques e não descarta trabalhar para repetir a dobradinha como vice. Uma coisa o vice fez questão de frisar, o PSD não vai abrir mão de disputar à majoritária nas eleições de 2018. Pelo visto, o PSD quer manter a vice na chapa de Taques e trabalhar para manter o espaço na Assembleia Legislativa, que atualmente conta com seis deputados estaduais.