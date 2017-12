Fávaro quer repetir dobradinha com Taques

Durante a reunião do primeiro escalão do governo Pedro Taques (PSDB) na última sexta-feira (22), o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) descartou qualquer intenção em disputar o governo do Estado ou o Senado Federal nas eleições do próximo ano. Para colocar um fim aos boatos de que ele estaria articulando sua candidatura a governador, Fávaro afirmou que o seu único objetivo nas próximas eleições é ser candidato a vice na chapa encabeçada por Taques. O vice disse ainda que deixou o comandado da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema) para fortalecer seu nome e assim não correr o risco de perder o posto de vice do governador tucano.