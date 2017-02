Fávaro fica na Sema e põe fim a disputa de partidos pelo comando da pasta

Marisa Batalha

Depois das intermináveis disputas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) entre os socialistas e os sociais-democratas, protagonizado na maioria das vezes de um lado pelo presidente do diretório regional do PSB, Fábio Garcia, ajudado em algumas conversas com a imprensa, pelo deputado Oscar Bezerra da mesma legenda e, do outro, puxado pelo deputado estadual Gilmar Fabris (PSD). Os parlamentares vieram por várias vezes a público para informar que a Sema ficaria com este ou aquele partido e, sobretudo, que ninguém iria abrir mão da pasta.

Nesta última quinta-feira (2) o próprio vice-governador, Carlos Fávaro (PSD) que comanda a pasta, colocou fim ao impasse. Com a decisão do vice de Taques em permanecer no comando da Sema. A decisão foi “sacramentada” em reunião com o governador Pedro Taques (PSDB) e os seis deputados do PSD, nesta quinta.

Fávaro que assumiu interinamente a Sema em março de 2016, quando a promotora de Justiça Ana Luíza Ávila Peterlini deixou a pasta por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu membros do Ministério Público de ocupar cargos no Poder Executivo, por várias vezes mostrou vontade de deixar o órgão.

A justificativa do vice-governadoria é que o órgão tomava-lhe tempo demais para que pudesse cuidar, com o zelo que a Sema, merecia. Mas diante das disputas e dos bate-bocas, Fávaro resolveu se manter no comando da pasta até o final do mandato, que se encerra em 31 de dezembro do ano que vem.

Aliás, em várias ocasiões, em conversa com jornalistas, Fávaro desde que assumiu a secretaria em março de 2016, sempre mostrou o desejo de não se “perpetuar” na pasta, evitando assim, o acúmulo de funções.

No entanto, com o desempenho avalizado pelo governador a saída do vice ficou mais remota. No último anúncio, o social-democrata havia afirmado que deixaria o comando da Sema em março. Mas esta decisão, ao visto, já ficou no passado

A manutenção de Fávaro na pasta coloca panos quentes na briga pública entre o PSD e PSB pela Sema. Os sociais-democratas não aceitavam que a secretasria fosse para outra sigla, uma vez que o vice sempre realizou um bom trabalho no órgão. Por outro lado, os socialistas garantiam que o governador havia prometido cedê-la ao PSB.

O governador, por sua vez, defendeu a manutenção de Fávaro à frente da pasta em razão do bom trabalho. Afirmou ser normal a disputa pela Sema, no entanto, a palavra final seria dele e do vice-governador.

Só para rememorar, na 1ª Caravana da Transformação de 2017, em Jaciara (a 144km de Cuiabá) – já a 4ª edição desde sua criação -, entre os dia 27 a 29 de janeiro, o chefe do Executivo estadual acabou mandou um ‘duro recado’ para todos que disputavam publicamente a Sema, dizendo – por meio da imprensa -, ‘que ‘quem nomeia e demite secretário é ele e que para esta tarefa precisa-se de ter voto’, em resposta à pressão para mudar a gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, sob o comando do vice-governador, Carlos Fávaro (PSD).

Taques ainda disse na ocasião que pressão só serve para carvão virar diamante, e não funciona com ele. “Pressão no direito mineral só serve para carvão virar diamante. Pressão comigo pode falar a vontade. Quem quiser demitir secretário meu, tem que ter mais voto que eu”.