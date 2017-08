Fávaro e Neri pediram ajuda de Silval para quitar dívida de campanha no valor de R$ 1 milhão

A delação premiada do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que já é chamada de “Lava Jato Pantaneira”, está atingindo boa parte da classe política de Mato Grosso. Na delação, que foi divulgada ontem, aparece o nome do atual vice-governador de Mato Grosso Carlos Fávaro (PSD) e do ex-ministro da Agricultura, Neri Geller (PP).

Na delação, Silval revela que foi procurado por Neri e Fávaro, após as eleições de 2010, para pedir ajudar para quitar uma dívida no valor de R$ 1 milhão. O ex-governador disse que Neri relatou que Fávaro lhe emprestou o dinheiro na campanha de 2010, quando ele disputou uma vaga de deputado federal.

Com a derrota, Geller, que tem base eleitoral na mesma cidade de Fávaro, Lucas do Rio Verde, disse que não tinha condições de quitar a dívida. Diante do pedido, o ex-governador disse que não poderia ajudar, em função de ter assumido dívidas de outros candidatos. Com a negativa, Neri Geller e e Carlos Fávaro apresentaram uma alternativa, que o governo conceder incentivo fiscal para as empresas Martinelli, de propriedade do empresário do ramo de móveis Osvaldo Martinello, também de Lucas do Rio Verde.

Com o incentivo, o empresário pagaria propina para quitar a dívida. Silval aceitou a proposta e acionou a Secretaria de Indústria e Comércio para conceder o benefício para o empresario de Lucas. Após a concessão do incentivo fiscal, Silval voltou a conversar com Fávaro e Neri e eles confirmaram que Martinello quitou a dívida de campanha. O peemedebista garantiu que não recebeu nenhuma vantagem financeira com a transação.