Fatos sobre o Hanson que comprovam que o tempo passa rápido demais

É agosto de 2017 e o Hanson está no Brasil. Isso mesmo! Os três irmãos Taylor, Isaac e Zac Hanson, que abalaram o finalzinho dos anos noventa com o mega hit pop MMMbop, estão pelo pais divulgando a turnê Middle Of Everywhere 25th Anniversary World Tour. O grupo se apresenta neste sábado, 26, no Citibank Hall, em São Paulo.

Daí você tem um flashback e diz para si mesmo: “Pô, eu gostava tanto dos Hanson“. Na época eles eram assim, crianças e pré-adolescentes:

Olha o Zac como era um baby. Oooun <3

Porém, o tempo passa e muito rápido. Os irmãos já são bem crescidos, têm barba, responsabilidades e até famílias. Mas o que importa mesmo é que eles não pararam com a música. Por isso, selecionamos alguns fatos do Hanson que comprovam que o tempo voa, e é triste de admitir: estamos ficando velhos.

1. Eles têm mais idade que eu e você

Hoje, Zac Hanson tem 31 anos, Taylor está com 34, e o mais velho, Isaac, chegou aos 36. Ou seja, eles já têm mais idade do que muitos de nós que estamos lendo (e escrevendo) essa matéria.

2. Já são pais o/

Acredite se quiser, os Hanson já são pais. Todos eles! E, se somar o número de crianças contabiliza 12 ‘hansinhos’. Isaac é casado com Nicole Dufresne e pai de Clarke, James e Nina. Taylor é casado com Natalie Anne Bryant e pai de Jordan, Penelope, River, Viggo e Wilhemina. Já Zac é pai de John, Junia, George e Mary, fruto da relação com Kathryn Tucker.

Veja bem, Zac, o mais novo, já tem QUATRO FILHOS. Caramba!

E sabe o que é mais fofo? Eles fizeram um clipe com todas as crianças juntas.

3. VINTE ANOS de MMMbop

Nem parece, mas o mega hit MMMbop já tem duas décadas de existência. Pois é, ele foi lançado oficialmente em 1996 e em 2016 os irmãos se reuniram para fazer uma versão acústica no programa Greatest Hits, da rede ABC. Foi aquela comoção.

4. Discografia maior que várias bandas

A gente se lembra apenas do primeiro álbum, Middle of Nowhere, lançado em 1997, mas eles possuem SETE discos de inéditas, sendo que o mais recente é Anthem, de 2013. Ou seja, o Hanson já lançou mais álbuns que Maroon 5, Nirvana, The Strokes, The Killers e muitas outras bandas.

“Mmmbop, ba duba dop. Ba du bop, ba duba dop”

