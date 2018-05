Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem forró e trocam beijos em festa

Leia maisEm vídeo, Ludmilla avisa que está solteiríssima: ‘Pode dar em …Samuel Rosa, do Skank, sobre encontro do rock com orquestra …

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitaram bastante a festa Forrobodó do Braz, em Recife, no último final de semana.

O casal foi visto dançando e trocando beijos ao som da cantora Eliane, conhecida como a Rainha do Forró. As fotos acabaram viralizando no Instagram e receberam muitos elogios dos fãs.

“Lindos que o amor esteja sempre no coração de vocês”, afirmou um fã. “Apaixonada por eles”, rebateu outro.

Confira:

