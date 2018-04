Fátima Bernardes é capa da ‘Boa Forma’ e famosas se derretem

Fátima Bernardes

Fátima Bernardes está na capa da revista Boa Forma de abril. Na quinta (12), ela postou imagens de ensaio no Instagram e várias famosas despejaram elogios para a diva de 55 anos no Instagram .

“Linda”, escreveu Grazi Massafera, “deusa” disse Tatá Werneck, “maravilhosa” resumiu Sabrina Sato. “Você está deslumbrante! Referência! Cada dia mais linda… com uma leveza que mostra por fora como você deve estar se sentindo por dentro. Em paz. Parabéns! Você é exemplo”, disse Thais Fersoza nos comentários.

Sete quilos mais magra, ela fotografou de maiô para a revista. “Confesso que achei estranho o convite pra ser capa da revista ‘Boa Forma’, mas adorei o resultado desse trabalho”, afirmou a jornalista.

Fátima Bernardes é capa da 'Boa Forma'

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL