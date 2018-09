Fátima Bernardes desmente fake news: “eu não reformei a casa do esfaqueador do candidato”

A apresentadora Fátima Bernardes foi às redes sociais desmentir mais uma notícia que estava sendo espalhada sobre ela na internet. Em vídeo e texto postados no Instagram, Fátima disse: “eu não reformei a casa do esfaqueador do candidato à presidência da república pelo PSL. Toda a minha vida pública sempre foi pautada no respeito à vida humana, independentemente de credo, cor, gênero, ideologia”.

E, continuou: “eu jamais apoiaria qualquer ato de violência. Divulgar uma notícia falsa é uma irresponsabilidade que não contribui em nada para o momento que estamos vivendo”.

Nos últimos dias, tem circulado em grupos de WhatsApp e páginas das redes sociais um texto com o título ‘Globolixo de Televisão’ que diz erradamente que, na última quarta-feira (18), a apresentadora teria dito que reformou a casa de Adélio Bispo de Oliveira, homem acusado de esfaquear o candidato à presidência pelo PSL, durante seu programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’.

A notícia falsa diz ainda: “de acordo com o programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’, a homenagem foi feita para demonstrar que o homem é apenas uma vítima do sistema, da sociedade capitalista, preconceituosa, odiosa e sem amor e porque era initmidado com os discursos de ódio de Bolsonaro”.

Mais uma notícia falsa circulando pela internet me obriga a fazer esse esclarecimento. Eu não reformei a casa do esfaqueador do candidato à presidência da república pelo PSL. Toda a minha vida pública sempre foi pautada no respeito à vida humana, independentemente de credo, cor, gênero, ideologia. Eu jamais apoiaria qualquer ato de violência. Divulgar uma notícia falsa é uma irresponsabilidade que não contribui em nada para o momento que estamos vivendo.

Fonte: Vírgula UOL