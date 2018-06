Fátima Bernardes bate cabelo com Joelma e famosos adoram!

Fátima Bernardes e Joelma

Fátima Bernardes recebeu Joelma no programa Encontro na última terça-feira (04). Nos bastidores, tentou aprender a bater cabelo ao lado do colega André Curvello.

“Tá bom…precisava de um pouco de ensaio, mas valeu pela ideia, André, e pela parceria, Joelma”, escreveu na legenda da imagem.

Pabllo Vittar viu o vídeo e adorou. “Te venero, Fátima”, escreveu a cantora. Confira o vídeo:

Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes) em 5 de Jun, 2018 às 10:38 PDT

Fonte: Vírgula UOL