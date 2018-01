Fantasias criativas e engraçadas para o Carnaval 2018

Fantasias 2018

Leia maisCarnaval 2018: veja os nomes de blocos mais criativos e …

Muita gente já está esquentando os tamborins e o samba no pé para o Carnaval. Enquanto isso, que tal preparar uma fantasia capaz de deixar todo mundo de queixo no bloquinho?

Nossas sugestões passam pelo mundo dos memes, tantos recentes quanto do passado, e das celebridades. São fantasias que podem ter algum requinte ou mesmo se basear mais nas ideias e na criatividade – já que dinheiro não anda nada fácil de conseguir.

Para quem vai pular, o negócio é preparar uma produção esperta e garantir boas risadas. Encontre a fantasia que vai quebrar o Carnaval 2018 e divirta-se.

Fantasias criativas e engraçadas para o Carnaval

Vai Malandra

Créditos: Reprodução/Luca Miceno

Ata

Créditos: Reprodução

Sua Cara

Créditos: Reprodução

Traseiro verde

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Unicórnio

Créditos: Pinterest/Reprodução

sereia

Créditos: Reprodução

Anitta Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Gloria Maria rasta

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Anitta fase Bang

Créditos: Reprodução/@pilarpicon_

Beyoncé

Créditos: Reprodução

Beyoncé grávida

Créditos: Reprodução

Beyoncé Drunk in Love

Créditos: Reprodução

André Marques

Créditos: Reprodução

Cersei Lannister, de Game of Thrones

Créditos: Reprodução

Coca-Cola

Créditos: Reprodução

Kim Kardashian

Créditos: Reprodução

Choque de Cultura

Créditos: Reprodução

Daenerys Targaryen

Créditos: Reprodução

Eita, Giovanna

Créditos: Reprodução

Choque de Lasier Martins

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Enzo e Valentina

Créditos: Reprodução/Instagram/@gle.no

Game of Thrones

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Créditos: Reprodução

Game of Thrones

Créditos: Divulgação

Daenerys, Game Of Thrones

Créditos: Reprodução

Jon Snow, Game Of Thrones

Créditos: Reprodução

Get The Brazilian Look

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Giovanna do forninho

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Ana Maria fetichista

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Grávida de Taubaté

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Gugu e o secador

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Gretchen

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Hold On Berenice, We're Going To Crash

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Hugo Gloss

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Ivete grávida

Créditos: Reprodução

Jon Snow, Game of Thrones

Créditos: Reprodução

Kim Kardashian

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Créditos: Reprodução

Vai Malandra

Créditos: Reprodução/Luca Miceno

Maiara e Maraisa

Créditos: Divulgação

Meme Mônica falando "ata"

Créditos: Reprodução

Melisandre Cloak, Game of Thrones

Créditos: Reprodução

Get The Brazilian Look

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Mônica frita

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Mulher melão

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Não-fantasia

Créditos: Reprodução

Ned Stark

Créditos: Reprodução

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pablo e Anitta, Sua Cara

Créditos: Reprodução

Que Tiro foi Esse, Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Beyoncé

Créditos: Reprodução

Simone e Simaria

Créditos: Divulgação

Silvio Santos em Orlando

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Simone e Simaria, com Anitta, Loka

Créditos:

Esmaga minha rata

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Sua Cara

Créditos: Divulgação

Suzana Vieira pagando peitinho

Créditos: Get The Brazilian Look/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL