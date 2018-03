Fantasiado de Elsa, homem ajuda caminhão a desatolar da neve

Bom, todo mundo sabe que a Elsa não se incomoda com o frio, né? E pelo jeito esse cara vestido a carater também não.

Um homem em frente ao bar The Gallows, no sul de Boston, Estados Unidos, foi visto ajudando a desatolar um caminhão da polícia que havia ficado preso na neve. Um gesto fofo de solidariedade, certo? Certo. E o fato que o cara estava de peruca, vestido e salto incarnando a Rainha Elsa, de Frozen, deu um toque todo especial pra situação. Afinal, quem melhor pra lidar com uma nevasca do que ela? E, como ela Elsa é uma RAINHA, o cara ainda fez um belo cumprimento a sua plebe, quer dizer, público, no final da missão. Dá uma olhada:

Fonte: Vírgula UOL