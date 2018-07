Famosos se vestem de verde e amarelo para torcer pelo Brasil

Thais Fersoza, Michel Teló e família

Os artistas também vibraram e sofreram com a seleção que enfrentou e venceu o México. A atriz Thais Fersoza e o marido Michel Teló vestiram os filhos, Melinda, de 1 ano e 11 meses, e Teodoro, de 11 meses, com as camisas da seleção brasileira.

Na legenda da imagem, posgtada por Thais, ela escreveu: “Torcida reforçada por aqui! VAMO BRASIIIIIIIIILLLLL!!!!! Estamos com vcs!!!!”.

Gisele Bündchen

Para não quebrar a tradição, durante a primeira fase do Brasil na Copa, quando postou fotos em todos os jogos torcendo pela seleção, a top Gisele Bündchen também publicou uma foto com a camisa do Brasil.

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora sertaneja Simone, recorreu a uma foto antiga de quando ela ainda estava grávida para demostrar seu apoio à seleção: “Pra cima Brasil com essa lembrança…”, publicou.

Juliana Paes

Juliana Paes foi sucinta: “Haaaaaaaaja coração!!!! Vamos!!!”.

Fonte: Vírgula UOL