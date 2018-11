Famosos ajudam desabrigados e bombeiros durante incêndios na Califórnia

Dois incêndios de proporções gigantescas afetam o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde milhares de pessoas foram deslocadas de suas casas. Na última terça-feira (13), alguns famosos ofereceram ajuda à população.

Leia maisNa Indonésia, adolescentes bebem água de absorventes fervidos …Pesquisadores apontam uso de carro autônomo para sexo

Lady Gaga levou pessoalmente pizza, café e vale-presentes a um abrigo em Los Angeles. Na sexta-feira, a cantora de 32 anos também havia sido evacuada de sua casa em Malibu por conta das chamas. “Hoje é meu dia favorito do ano – Dia Mundial da Gentileza. Peço que todos tenham uma ação gentil, mesmo que seja com você mesmo”, disse no Instagram.

O cantor Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, serviu churrasco aos bombeiros em Calabasas, na noite de segunda-feira (12). Segundo o site Daily Mail, mais de três mil bombeiros trabalham sem parar na tentativa de conter o incêndio.

Há quase uma semana, dois incêndios têm destruído a região da Califórnia. Até o momento, 50 pessoas morreram e mais de 200 estão desaparecidas, segundo as autoridades locais. A cidade de Paradise, que tem 26 mil habitantes, foi a mais atingida. O local foi destruído e mais de 8,9 mil edifícios queimaram.

Fonte: Vírgula UOL