Famosas mostram machucados causados por fantasias

Montagem/Reprodução Cacau Colucci mostra machucado

Famosas que brilharam nos desfiles das escolas de samba de São Paulo saíram machucadas e postaram o resultado nas redes sociais.

“Estou toda atropelada. Ganhei um galo real na testa e estou com dores nas costas e pescoço por causa do costeiro. Mas o desfile foi incrível, faria tudo de novo”, disse Fernanda Lacerda, a ex-Mendigata, ao G1.

Cacau Colucci, musa da Dragões da Real, também machucou os ombros por causa do costeiro, mas foram os pés que mais sofreram. “A sandália me machucou muito, apesar de que fiz aula de samba com ela. Mas é na avenida que as coisas acontecem. Ombro também machuquei, e isso porque era pequeno o costeiro, hein”, afirmou ela.

Rainha da Gaviões, Sabrina Sato reclamou que o costeiro era pesado. “Isso aqui está muito pesado. Parece que não”, disse ela, em entrevista à TV Globo.

Divas que gostaríamos de ver além do Carnaval

1 de 17

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Fernanda Lacerda

Créditos: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Wendy Tavares

Créditos: Reprodução/Instagram

Tânia Oliveira

Créditos: Reprodução/Instagram

Thaís Bianca

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Thaís Bianca

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Lacerda

Créditos: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Tânia Oliveira

Créditos: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Carnaval

Cachorros foliões no Carnaval de 2018

Carnaval

Rainhas do Carnaval 2018 do Rio de Janeiro

Carnaval

Bloco da Favorita

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL