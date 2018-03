Famílias com filhos com microcefalia recebem imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Treze famílias que têm filhos com microcefalia receberam hoje à tarde (27), no Palácio da Cidade, , no Rio, o termo de compromisso de entrega de 13 apartamentos para mães de crianças com microcefalia, assinado pelo prefeito da cidade, Marcelo Crivella. O município do Rio é o primeiro do país a atender coletivamente a portaria do Ministério das Cidades, que dispensa o sorteio para candidatos ao programa Minha Casa, Minha Vida que possuam membro da família com essa condição.

Crivella disse estar “muito feliz de poder fazer essa entrega. Para terem uma ideia da importância deste momento, na fila do Minha Casa Minha Vida na prefeitura tem 600 mil pessoas”.

Neste primeiro momento, estão sendo entregues 13 imóveis, sendo um em Santa Cruz, na zona oeste, outro em Curicica e 11 no Anil, em Jacarepaguá. São apartamentos de dois quartos, com 42 metros quadrados. A medida atende apenas a famílias da chamada faixa 1, com renda familiar mensal até R$ 1.800. A subsecretaria municipal de Habitação já cadastrou 120 famílias para o cumprimento da portaria.

Uma das beneficiadas, a desempregada Thainá Cristina, de 23 anos, mãe da pequena Sophia, de 1 ano e sete meses, portadora de microcefalia, era uma das mais felizes. “Estamos morando de favor com a minha sogra e, agora, teremos nosso próprio cantinho. Vamos realizar o sonho de ter a casa própria. Muito bom ver que a Prefeitura está cumprindo o papel de ajudar as pessoas, especialmente as que mais precisam. Agora, poderemos criar nossas filhas com mais conforto” disse Thaina, ao lado do marido Nadson de Jesus e da outra filha do casal, Thaionara, de 6 anos, que vão morar em um dos apartamentos construídos pela prefeitura em Santa Cruz, mesmo bairro onde já residem.

Fonte: Agência Brasil