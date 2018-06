Famílias ao redor do mundo se unem em batalha contra plástico

Uso de material não descartável está entre medidas adotadas

Oito milhões de toneladas de plástico – entre garrafas, embalagens e outros descartáveis – são despejados no oceano por ano. O lixo plástico destrói a vida marinha e o meio ambiente. Famílias ao redor do mundo estão fazendo campanha contra o uso de plástico, tentando reduzir o consumo do material. Uma família no Japão, por exemplo, passou trocou o shampoo em garrafa pelo em barra e adotou escova de dente feita de bambu. As informações são do The Guardian.

A família grega Joshi passou a comprar vegetais apenas em mercados locais, ao invés dos produtos em supermercados que são embalados em plástico. Comprar produtos usados, espalhar mensagem sobre a poluição causada pelo plástico, uso de copo de café não descartável, e a devolução de sacolas plásticas a mercados e lojas para que elas possam ser usadas novamente estão entre as medidas adotadas por diferentes famílias.

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

Fonte: Vírgula UOL