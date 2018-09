Família real vende réplica de anel de Meghan Markle

A família real britânica está vendendo o anel de noivado exclusivo de Meghan Markle, ou pelo menos réplicas dele, disponível para o público geral, não super-rico, por meio de sua loja The Royal Collection.

Os fãs notaram que a loja on-line agora está vendendo um anel do Palácio de Buckingham, que se parece exatamente com o anel de diamante triplo amarelo-ouro que o príncipe Harry projetou para Meghan. A réplica custa 30 libras (R$ 160).

Réplica do anel de Meghan Markle

O anel de verdade, como Harry explicou durante a primeira entrevista de Meghan depois de anunciar o noivado, foi feito de ouro amarelo “porque é o favorito dela” e incluiu dois diamantes da coleção pessoal de sua mãe, a princesa Diana. “Para ter certeza de que ela está conosco jornada louca juntos”, disse.

A réplica não tem as jóias de Diana, é claro, mas pode melhorar seu traje de Halloween de Meghan Markle ou seu dia a dia como uma pessoa solteira que tenta evitar os malas com um anel de noivado falso.

Fonte: Vírgula UOL