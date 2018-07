Família real divulga foto extra do batismo de príncipe Louis

A família real britânica divulgou uma foto extra do príncipe Louis, nesta segunda-feira (16). O terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William aparece todo sorridente no colo da mãe.

Leia maisPríncipe Harry dá presente muito fofo de mais de R$40 mil para …

O palácio de Kensington já havia divulgado as imagens oficiais do batismo de Louis no dia anterior. Nascido no dia 23 de abril, o menino foi batizado na última semana e as fotos foram clicadas pelo fotógrafo Matt Holyoak na Clarence House, residência oficial do príncipe Charles, avô de Louis e dos fofos príncipe George e princesa Charlotte. Além deles, príncipe Harry e Meghan Markle também aparecem nos registros.

Confira as imagens na galeria:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Batismo do príncipe Louis

Terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William é batizado em Londres

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Sabrina Sato

Maradona

Mais galerias

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Sabrina Sato

Maradona

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1286889’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL