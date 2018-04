Família muda de cidade para voltar a estudar e conseguir melhorar de vida

Família mudou de cidade

A história de Maurício Salazar Jorge, sua esposa, Suely Rodrigues, e o filho mais velho do casal, Maxiel, ganhou destaque no jornal local Campo Grande News e pelo melhor motivo possível! Os três decidiram mudar de cidade para completar o 2º Grau e conseguirem melhores oportunidades de trabalho.

Eles moravam em Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti, onde trabalhavam com a fabricação de móveis. Maurício foi quem propôs à mulher que eles voltassem a estudar. Ambos só tinham cursado até a sexta série. Pois bem, estudaram e chegaram ao Ensino Médio.

Só que na cidade onde moravam, só tinham escolas que lecionavam até o Fundamental. Assim, decidiram mudar para Campo Grande. “Nosso filho mais velho também começou a estudar conosco pois tinha se limitado ao Ensino Fundamental pelo mesmo motivo que nós”, contou Suely. “Tem gente que aplaude nossa decisão e tem gente que acha que é loucura”, disse.

Eles vão juntos para a escola

Os três estudam na mesma sala e adoram. “A gente não briga. Sentamos juntos na sala de aula e em semana de prova a gente estuda aqui em casa antes”, explicou Suely.

Maxiel e seu pai tem o sonho de um dia cursarem a faculdade de Engenharia Civil, enquanto Suely ainda tem dúvidas. Ela gostaria de ser enfermeira, gosta de biologia, porém também adora Filosofia.

Que exemplo, né?!

Fonte: Vírgula UOL