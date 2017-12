Dra Rosa Graciela – psicóloga clínica, pesquisadora do Labtecc, escritora É coordenadora da obra Família e Sociedade – Passo a passo: Uma Perspectiva Multiprofissional da cirurgia bariátrica vol III; Dr Marco Aurélio médico cirurgião bariátrico de reconhecimento internacional, Cynthia nutricionista especialista em cirurgia bariátrica, Profa Dra. Cristina médica endocrinologista, Dr Daniel Fernandes fonoaudiólogo, Ângela Chireia educadora física, Dra Olicelia Poncioni médica psiquiátra e Dra Cristina médica cardiologista. Também fazem parte do grupo de escritores, mas não puderam estar presente no lançamento: Dr Igor Seror Cuiabano médico anestesista; Dr Marcelo Macchi advogado; Dra Jussara Côrtes médica nutrologa.

Esses são os três livros da coleção que ao todo será 24 volumes. Quem quiser adquirir com o preço de lançamento pode entrar em contato neste número 3642 -4081 e falar com Maria Antônia. Mas, corra porque temos poucos exemplares.