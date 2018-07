Família de Ariana Grande está preocupada com o noivado da cantora

Pete e Ariana

Ariana Grande está noiva de Pete Davidson, mas parece que a família da cantora não está nada feliz com o relacionamento da cantora com o rapaz, informou o Radar Online.

A mãe e o irmão de Ariana, Joan e Frankie, estão preocupados que a cantora se decepcione e fique com o coração partido, além de achar que ela está sendo usada.

Os fãs tem ficado bem chateados com as atitudes de Pete Davidson em relação a cantora. Outro dia no Twitter, ele disse que Ari era a “rainha do anal”, além de fazer comentários sobre as partes íntimas da estrelas.



Fonte: Vírgula UOL