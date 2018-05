Família cria urso por dois anos achando que era um cachorro

Urso criado como cachorro

Uma história está dando o que falar na internet! Su Yun, que vive na China, resolveu trzer para casa um filhotinho do que pensava ser um cachorro, há dois anos.

Logo, ela ficou surpresa do quanto aquele cachorro comia todos os dias. “Uma caixa de frutas e duas tigelas de noodles todos os dias”, contou a chinesa ao The Independent.

O problema é que o filhotinho acabou virando um animal gigante de 113 kg e, na verde, aquele cachorro era um URSO! Quando a família notou seu erro, ele já estava grande e mostrava uma imensa habilidade de andar em duas pernas.

“Quanto mais crescia, mais ficava parecido com um urso. E eu tenho um pouco de medo de ursos”, contou Su Yun.

Bem, o animal em questão era um Urso-negro Asiático e está sob risco de extinção. Agora, ele vive no Centro de Resgaste de Vida Selvagem em Yunnan, na China.

Quando pegou o filhote, a família imaginou que o cachorro seria da raça mastim tibetano.

Fonte: Vírgula UOL