Falta de luz atinge regiões da Asa Sul de Brasília

Um problema na madrugada de (1°) com um cabo de energia provoca falta de luz em regiões da Asa Sul de Brasília. A interrupção no abastecimento de energia começou por volta das 3h20 da madrugada. A previsão é que o serviço esteja restabelecido em parte das localidades por volta do meio-dia, de acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB).

A informação da CEB é que um defeito no cabo provocou falhas na transmissão de energia nas quadras 200 e 400 da Asa Sul, onde a previsão é que o abastecimento esteja normalizado até o meio-dia. Falta luz também nas quadras 707 e 907 da Asa Sul que estão sem previsão de retorno.

Em maio, regiões da Asa Norte ficaram se energia durante horas após um cabo subterrâneo se partido. Na ocasião, pouco mais de 1,5 mil unidades consumidoras, entre residências e comércio, foram afetadas.

Fonte: Agência Brasil