Falamansa, Claudia Leitte e Inimigos da HP estão entre artista com blocos

Rindo à Toa com Falamansa transforma Faria Lima em "rastapé" gigante

Bloco Largadinho com Claudia Leitte, Bloco do Rindo à Toa com Falamansa, Toca Um Samba Aí com Inimigos da HP e Se Te Pego Não Te Largo com Gilmelândia & Johnny Hooker estão entre as opções de blocos do Carnaval paulistano.

“Me sinto muito honrada e feliz em dividir esse momento com um público que tanto me deu”, afirmou Claudia Leitte. Já os caras da Inimigos da HP convida a todos que voltem a ser crianças. “Vamos lembrar a todos na avenida e passar de forma alegre nossas mensagens contra o trabalho e o abuso infantil”, diz o icônico grupo de pagode.

Muita expectativa gira em torno do Rindo à Toa com Falamansa. No ano passado, uma multidão de pelo menos 500 mil pessoas por todo o percurso, segundo os organizadores, transformou a Faria Lima em um enorme “rastapé”.

Veja a programação:

BLOCO LARGADINHO – Claudia Leitte

Claudia Leitte comemora com os Paulistanos seus 10 anos de carreira “Eu escolhi comemorar meus 10 anos de carreira em São Paulo levando meu bloco Largadinho exatamente na data que fiz meu primeiro grande show da carreira solo. Já havia até gravado uma música, GPS, composta por Carlinhos Brown, falando sobre minha paixão pela cidade. Mas queria mais”, afirmou

Dia 17/02

Concentração 12:00

Av 23 de Maio (Viaduto Santa Generosa)

BLOCO TOCA UM SAMBA AÍ – Inimigos da HP

Mãe… Eu vou no bloco do Inimigos, mãe !!

O Bloco Toca Um Samba Aí estreou em grande estilo no carnaval de rua paulistano levando mais de 300 mil pessoas pra Faria Lima. Comandado pelo grupo Inimigos da HP, o bloco promete levar para a avenida um repertório eclético com os maiores sucessos dos quase 20 anos de carreira da banda e grandes hits da música brasileira em ritmo de samba.

Tema 2018: “Volte a ser criança. Respeite a infância”. “Porque acreditamos que o carnaval é pra brincar, respeitar, voltar a ser criança e lembrar a todos que temos que olhar com carinho para as nossas crianças”, afirma o grupo.

Concentração e Trajeto:

Com abadá: OPEN de Skol das 11hs às 12hs na concentração na Casa GoFun, na Avenida Faria Lima, 104, bem em frente a saída do bloco, com muita música, banheiros, foodtrucks, bares e outras surpresas.

Bloco Toca Um Samba Aí com Inimigos da HP Data: 03 de fevereiro às 14hs Concentração Oficial do Bloco: 13h em frente a Casa GoFun Trajeto: Casa GoFun até o Largo da Batata Casa GoFun: a partir das 11hs para foliões com abadás Avenida Faria Lima, 104, ao lado do Bar Pirajá 1º Lote de ABADÁS – Valor único do 1º Lote – R$ 40,00 a venda no link: https://www.ingresse.com/ingressos-bloco-toca-um-samba-ai-03-02-18

BLOCO SE TE PEGO NÃO TE LARGO – Gilmelândia e Johnny Hooker

Em 2018, Gilmelândia convida Johnny Hooker, um dos cantores que mais cresce no Brasil e teve uma das músicas mais tocadas no carnaval de 2017 (Desbunde Geral).

Em 2017, ano de estreia do Bloco, o Se Te Pego Não Te Largo reuniu três nomes da música baiana, Gilmelândia (Gil – Banda Beijo), madrinha do Bloco, Reinaldinho (ex. Terra Samba) e Tuca Fernandes (ex Jamil) incendiaram a Faria Lima e levaram mais de 60 mil foliões a loucura.

Concentração e Trajeto

Com abadá: OPEN de Skol das 11hs às 12hs na concentração na Casa GoFun, na Avenida Faria Lima, 104, bem em frente a saída do bloco, com muita música, banheiros, foodtrucks, bar e outras surpresas.

Bloco Se Te Pego Não Te Largo Desfile: 18 de fevereiro às 15hs Concentração Oficial: 14h em frente a Casa GoFun Trajeto: Casa GoFun até o Largo da Batata Casa GoFun: a partir das 11hs para foliões com abadás Avenida Faria Lima, 104, ao lado do Bar Pirajá Vendas Ingresse: https://www.ingresse.com/ingressos-bloco-se-te-pego-18-02-18

BLOCO DO RINDO À TOA

O Bloco do Rindo à Toa estreou no carnaval de rua de São Paulo, em 2016, levando para os 60 mil foliões a cultura musical brasileira, em especial o forró e suas variações.

Em 2017, o bloco comandado pela Banda Falamansa consolidou-se como o maior bloco de carnaval de São Paulo e arrastou uma multidão de pelo menos 500 mil pessoas por todo o percurso, transformando a Faria Lima em um enorme “rastapé”.

Para 2018, o Rindo à Toa promete novamente muita alegria e dança. No repertório, os maiores sucessos da banda, grandes hits nacionais, como “Sonífera Ilha”, “Saideira”, “Do Leme ao Pontal”, e vários frevos e xotes conhecidos do público.

Concentração e Trajeto

Com abadá: OPEN de Skol das 11hs às 12hs na concentração na Casa GoFun, na Avenida Faria Lima, 104, bem em frente a saída do bloco, com muita música, banheiros, foodtrucks, bar e outras surpresas.

Bloco do Rindo à Toa Desfile: 17 de fevereiro às 15hs Concentração Oficial: 14hrs em frente a CASA GOFUN Trajeto: Casa GoFun até o Largo da Batata Casa GoFun – 11hs para foliões com abadás) Avenida Faria Lima, 104, ao lado do Bar Pirajá Vendas: Abadás 1º Lote: R$ 40,00 https://www.ingresse.com/ingrsssos-bloco-rindo-a-toa-17-02-18

