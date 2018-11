Felipão comemora gol fake



O Palmeiras ficou perto do título do Brasileiro na noite de quarta (21), mas um episódio curioso marcou os momentos finais do jogo.

Como vencia o América -MG por 4 a 0, bastava que o Flamengo não vencesse o Grêmio. O jogo seguia 1 a 0 para o rubro-negro quando uma fake news sobre um gol do tricolor se espalhou pela arquibancada, chegou ao banco de reservas e enganou até o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

A real é que não tinha saído gol coisa nenhuma. Um torcedor de 41 anos se confundiu e ao perguntar a um amigo se o gol tinha sido do Grêmio, ele entendeu que era uma afirmação e não uma pergunta.

Torcedores comemoram fake gol

Estava armada a confusão. O torcedor contou que nem as filhas, de 4 e 9 anos, o perdoaram pela introdução das fake news no futebol.

'Fake gol' que daria título ao Palmeiras engana até Felipão

Fonte: Vírgula UOL