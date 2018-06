Fair-play classifica Japão para as oitavas de final da Copa

Pela primeira vez na Copa do Mundo, uma seleção passa para outra fase da competição pelo critério do fair-play. O Japão, mesmo perdendo para a Polônia por 1 a 0, foi beneficiado pela derrota do Senegal para Colômbia também por 1 a 0. O resultado classificou os colombianos, em primeiro lugar no Grupo H, e deixou japoneses e senegaleses iguais em número de pontos ganhos e de saldo de gol.

A decisão para saber então quem passaria para as oitavas de final, como segundo do grupo, foi o critério do fair-play. Com dois cartões amarelos a menos que Senegal, a classificação ficou com o Japão por ser a equipe mais disciplinada.

O primeiro tempo do jogo entre o Japão e a Polônia, na Arena Volgogrado, em Volgogrado, foi marcado por um jogo concentrado no meio de campo e muitas faltas. Mas esta postura defensiva das duas seleções não impediu a procura pelo gol. Tanto japoneses quanto poloneses tiveram chances de marcar.

Coube ao Japão a primeira tentativa de gol. Ela ocorreu aos 12 minutos, quando Nagatomo avançou pelo lado esquerdo do campo e cruzou a bola para Okazaki, que cabeceia com perigo para a meta defendida por Fabianski, a bola desvia na zaga polonesa e sai pela linha de fundo.

Passados 20 minutos, pouca coisa mudou. As duas seleções permaneciam com a maior parte de seus jogadores se movimentando pela região central do gramado. A briga pela bola acabava sempre em faltas cometidas pelas duas equipes. Com as defesas muito fechadas, a principal jogada era a bola alçada sobre a área.

Foi nesse ritmo de jogo, que o árbitro Janny Sikazwe, do Zâmbia, apitou o fim do primeiro tempo, aos 46 minutos.

Segundo tempo

O jogo no começo do segundo tempo mostrou uma Polônia mais ofensiva e um Japão ainda mais atrás, procurando segurar o empate sem gol que lhe garantiria a classificação. Mais perigosa em campo, a seleção polonesa teve várias chances de marcar, mas errava no último passe. A ousadia de buscar mais o ataque acabou premiando a Polônia que fez 1 a 0, aos 14 minutos, com Bednarek.

A partir do gol polonês, os japoneses avançaram um pouco as suas linhas para buscar o empate. O jogo ficou mais aberto, com várias oportunidades de gol para as duas equipes.

A partida prosseguiu nesse ritmo até o fim. Quando o árbitro apitou término do jogo, os jogadores japoneses permaneceram no gramado aguardando o fim do outro jogo do grupo, vencido pela Colômbia por 1 a 0 sobre o Senegal.

Fonte: Agência Brasil