Mulheres contra Bolsonaro

Hackers que invadiram desde quinta o o grupo Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, que tinha 2,2 milhões de pessoas, expulsaram as administradoras e mudaram o nome da página para Mulheres Com Bolsonaro.

Porta-vozes do Facebook disseram ao Catraca Livre que a empresa está tomando providências contra os hackers. “O grupo foi temporariamente removido após detectarmos atividade suspeita. Estamos trabalhando para esclarecer o que aconteceu e restaurar o grupo às administradoras”.

Dados pessoais foram expostos publicamente pelos hackers, que fizeram ameaças e ofensas. Homens adicionados ao grupo comemoram com afirmações do tipo: “Hackers desse meu Brasil! Amo vocês! O grupo Mulheres contra Bolsonaro, agora se chama, Mulheres COM Bolsonaro KKKKK”.

De acordo com uma das criadoras do grupo, o objetivo é lutar contra o “fascismo e o retrocesso”.

Facebook promete volta de comunidade contra Bolsonaro

Fonte: Vírgula UOL