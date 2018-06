Facebook lança recurso para bloquear spoilers e qualquer outro assunto que você não queira ver

Novidade no Facebook!

Leia maisRancor pelo 7×1? Brasileiros comemoram eliminação da Alemanha da …Show de Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa é antecipado por …

O Facebook está testando um novo recurso, que será capaz de bloquear conteúdos que você não queria ver. A novidade vai travar qualquer palavra, hashtag e frases, o que pode ser ótimo para quem não quer ver spoilers, por exemplo.

A ferramenta se chama “Keyword Snooze” e, uma vez silenciado, o termo escolhido por você deixará de aparecer no feed e nas postagens de grupos. Porém, o recurso só funciona em textos, nada de imagens ou links.

Quem aí já quer o recurso? Na última quarta-feira (27), alguns usuários já tinham a função habilitada.

Fonte: Vírgula UOL