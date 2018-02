Fabris descarta candidatura de Fávaro

Na tentativa de melhorar a relação entre o governador Pedro Taques (PSDB) e o vice-governador Carlos Fávaro (PSD), o líder do PSD na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gilmar Fabris, desmentiu a informação de que o partido estaria discutido lançar candidatura própria ao governo de Mato Grosso nas eleições deste ano. Segundo Fabris, a pré-candidatura de Carlos Fávaro ao Palácio Paiaguás é uma jogada da oposição para enfraquecer a base do governador Pedro Taques. “Não existe essa discussão de candidatura do Fávaro ao governo. Nas reuniões que participei do partido sempre se pregou a unidade em apoio ao governador Pedro Taques”, declarou o parlamentar na última sexta-feira.

Apesar das declarações de Fabris, uma ala do PSD não esconde de ninguém que está trabalhando o nome de Fávaro para sucessão de Pedro Taques. Eles defendem inclusive o rompimento imediato com o governador. Será que estão dispostos a entregarem as centenas de cargos que possuem na administração estadual?