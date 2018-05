Fabio Garcia pode ser ministro

O conhecimento na área de energia e o bom trânsito político do deputado federal Fabio Garcia (DEM) foram os motivos que levaram a indicação do seu nome como um dos possíveis sucessores de Fernando Coelho Filho no comando do Ministério de Minas e Energia. O atual ministro deixará o cargo para disputar o governo de Pernambuco ou tentar a reeleição à Câmara. O jornal Valor Econômico fala que o deputado Fabio Garcia não deve aceitar o convite, pois sua prioridade é o projeto de reeleição. O parlamentar, que cumpre agenda na Região Araguaia, deve discutir o assunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), na próxima semana.