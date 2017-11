Garcia é indicado para relatoria de projetos que discutem privatização da Eletrobrás

O deputado federal Fabio Garcia (Sem partido) deverá assumir a relatoria de dois projetos que propõem a privatização da Eletrobrás. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13) pelo site Valor Econômico.

Aliado do ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra, Garcia é considerado o maior especialista em energia da Câmara Federal. Foi por este motivo que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM), teria escolhido o parlamentar mato-grossense para ser relator dos projetos. A experiência de Fabio Garcia no setor de energia também rendeu ao parlamentar o posto de maior defensor da redução da tarifa de energia elétrica no país.

Ao Valor Econômico, Garcia não confirmou que se vai aceitar a relatoria, mas adiantou que o setor está maduro para discutir e até adotar o modelo de privatizações.