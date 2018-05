Fábio Assunção é detido em São Paulo

O ator Fábio Assunção se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo nesta quinta-feira, 03. O ator bateu em dois carros na Alameda Franca, na Zona Oeste da cidade. Ninguém ficou ferido, mas ele acabou sendo encaminhado para o 78º Distrito Policial, por, de acordo com a Polícia Militar, ter se negado a fazer o teste do bafômetro. Lá, ele foi autuado por embriaguez ao volante.

Leia maisFábio Assunção assume namoro com Maria Ribeiro

O delegado determinou que a fiança seria de R$ 30 mil, mas, de acordo com informações do G1, o advogado do ator, Theodoro Balducci, afirmou que seu cliente não iria pagar a quantia por considerar a decisão “irregular”.

Agora, ele está participando de uma audiência no Fórum da Barra Funda, em que o juiz o tem a oportunidade de reconsiderar as circunstâncias da prisão. No caminho para lá, Balducci se pronunciou novamente e, de acordo com a Folha, disse que Fábio não tinha condições de pagar a quantia. “Ele tinha se proposto a conseguir os R$ 30 mil, mas o delegado não quis esperar”, contou o advogado.

Fonte: Vírgula UOL