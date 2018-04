Fábio Assunção assume namoro com Maria Ribeiro

Maria Ribeiro e Fábio Assunção

Leia maisEmpresários tentaram impedir que Xanddy e Carla Perez ficassem …Um mês depois da execução de Marielle Franco, continuamos sem …

Fábio Assunção e Maria Ribeiro assumiram o namoro neste domingo (15) nas redes sociais. O ator fez um post no Instagram em que aparece em uma foto com a atriz.

“Quando a coisa escorre em chão que não se pisa e evapora no ar que agora se inspira, a natureza se movimenta, finalmente ventando, tudo isso, por todos os encantos e cantos”, afirmou o ator na legenda.

O ator de Onde Nascem os Fortes, nova supersérie da TV Globo, ainda afirmou: “Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, xom o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Aspas de F. Pessoa. @mariaaribeiro”.

Após 11 anos juntos, Maria Ribeiro se separou de Caio Blat em agosto de 2017. Fábio Assunção namorava há cerca de dois anos com Pally Siqueira, atriz de Malhacão. Os dois se separaram no início do ano.

Fonte: Vírgula UOL