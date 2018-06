Fã tatua rosto de Ludmilla no braço e fãs se dividem sobre homenagem: “Burrice”

Ludmilla

Ludmilla mostrou em seu Instagram um vídeo de uma tatuagem feita por um fã em sua homenagem. O rapaz tatuou o rosto da cantora no braço.

Lud gostou do resultado. “Gente, olha o que eu acabei de receber, um fã tatuou meu rosto no braço. Não tenho palavras pra agradecer a demonstração de carinho e amor. @gustavo.tattoo mão de ouro, ficou perfeito o desenho”, afirmou na legenda.

Alguns fãs, porém, disseram que o fã foi maluco de tatuar o rosto da cantora. “Deve ser uma pessoa doente. Tinha que ir em um psicólogo para fazer um acompanhamento”, comentou uma jovem. “Até onde chega a burrice desse povo besta”, concordou outra.

Outros aprovaram o resultado, como a cantora Naiara Azevedo. “Perfeito”, escreveu nos comentários.

Fonte: Vírgula UOL