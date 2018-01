Fã tatua nomes de Zezé di Camargo e Graciele no braço e deixa casal chocado

(Foto: reprodução/Instagram)

Para um(a) fã de verdade, o limite não existe. Vale de tudo para ter uma lembrança do ídolo sempre por perto, até fazer uma tatuagem na própria pele em homenagem a ele, ou a eles. A capixaba Allynne Camargo Moraes é uma delas. Fã do cantor Zezé di Camargo e sua noiva Graciele Lacerda, a moça fez uma tattoo para homenagear o casal.

Na pele, Allynne escreveu o nome dos dois em torno de um coração e complementou com a frase “Vocês são o meu paradeiro”. Graciele ficou sabendo da homenagem através de um músico da banda de Zezé e ficou chocada. “Fiquei passada, sem reação até agora. Você tatuar o nome do seu artista, de alguém da família, a gente já está acostumado a ver. Mas aí a pessoa tatuou o seu nome com o Mô. Gente, eu não sei como lidar com isso”, disse a noiva do sertanejo na rede social.

Graciele continuou: “Ela colocou o meu nome e o do Mô, e a música que o Mô fez pra mim, que se chama ‘Meu paradeiro’. É uma linda homenagem e fiquei muito feliz”. Emocionada, ela agradeceu: “Aline, eu demorei um tempão tentando achar uma forma para te agradecer e retribuir esse carinho. Já tem tempo que uma pessoa da banda me contou, e a gente ficou meio assim, passado, com tanto carinho. Quero te agradecer. Isso só mostra o tanto que você acredita e confia no nosso amor, que você torce pela gente”.

Ao finalizar a mensagem, Graciele diz que quer conhecer a Allynne um dia: “Você pode ter certeza que a gente ficou muito feliz, eu e o Mô. Quero te conhecer e ver de perto essa tatuagem”.

As infos são do Extra. Confira a tattoo abaixo:

(Foto: reprodução/Instagram)

Tatuagens estranhas dos famosos

1 de 33

Neymar

Neymar tem várias tatuagens estranhas, mas vamos ficar só com essa mesmo para essa lista…

Créditos: Reprodução

Ryan Gosling

Ryan Gosling tem esse…o que é isso mesmo? Segundo o ator, é uma mão de um monstro esmagando um coração. O que vale é a intenção,né?

Créditos: Reprodução

Mike Tyson

Nem precisamos falar, né?

Créditos: Reprodução

Cheryl Cole

Cheryl Cole resolveu tatuar um monte de rosas no bumbum. Na época, recebeu mais críticas que elogios. Ela chegou a dizer que a tattoo custou mais do que um carro…

Créditos: Reprodução

Angelina Jolie

Essa tatuagem de cruz de Angelina Jolie combinada com a frase “o que me alimenta me destrói” é de gosto bem duvidoso, né?

Créditos: Reprodução

Bárbara Evans

Bárbara Evans tentou homenagear o pai e a mãe com essas tatuagens. A foto repercutiu negativamente na época e ela acabou apagando a tattoo posteriormente

Créditos: Reprodução

Kajuru

Jorge Kajuru resolveu homenagear Claudia Leitte, Adriane Galisteu e Datena. Está parecido? É, não!

Créditos: Reprodução

Caio Castro

Durante o Carnaval de 2013, Caio Castro tatuou esse Mickey com o tatuador Ami James, do Miami Ink. Segundo Caio, significa que no fim de tudo, todos somos iguais

Créditos: Reprodução

Antonia Fontenelle

E esse Fuck de Antonia Fontenelle?

Créditos: Reprodução

Brad pitt

O significado exato dessa tatuagem é incerto, mas que ela é um pouco esquisita, é…

Créditos: Reprodução

Chris Brown

Chris Brown apareceu com essa tatuagem do rosto de uma mulher. O problema é que ela era extremamente parecida com a foto de Rihanna após ter sido agredida pelo próprio cantor. Ele negou que fosse isso, é claro

Créditos: Reprodução

Fernanda Lima

Fernanda Lima recebe algumas críticas por causa dessa tatuagem…

Créditos: Reprodução

Rodrigo Hilbert

Rodrigo Hilbert tem uma tatuagem que faria Bob Marley chorar

Créditos: Reprodução

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa resolveu homenagear o marido Belo

Créditos: Reprodução

Gucci Mane

O rapper Gucci Mane tem esse sorvete na cara. Gosto duvidoso? Sim ou com certeza?

Créditos: Reprodução

Kate Von D

Kate Von D chegou a tatuar o rosto do ex Jesse James. A foto que ela se baseou foi uma de quando ele ainda era criança. A tatuagem foi removida depois que eles se separaram. Ainda bem, né?!

Créditos: Reprodução

Kesha

Kesha tatuou “chupa” na parte interna dos lábios

Créditos: Reprodução

Kylie Jenner

Na mesma linha, Kylie Jenner tatuou um ‘Meow’

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Miley Cyrus também tem uma tattoo na parte interna do lábio

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Lady Gaga tem esse querubim aí na cabeça…

Créditos: Reprodução

Matheus Verdelho

Matheus Verdelho desenhou a ex-namorada Dani Bolina como uma espécie de palhaço. Depois que tudo acabou, ele transformou a cara da moça em uma caveira

Créditos: Reprodução

Matheus Verdelho

Um dos reis das tatuagens de gosto duvidoso, ele tem uma aranha na axila

Créditos: Reprodução

Mc Guimê

Mc Guimê tem tatuagens estranhas demais…

Créditos: Reprodução

Steve-O

Steve-O, conhecido pelo programa de TV Jackass, tem seu próprio rosto tatuado nas costas

Créditos: Reprodução

Nicole Richie

Nicole Richie tem essas mini asas…

Créditos: Reprodução

Rihanna

Rihanna tem as palavras Thug Life nos dedos em uma tinta quase branca. Parecem mais cicatrizes, não?

Créditos: Reprodução

Scarlett Johansson

Parece um pouco um desenho de criança, né?

Créditos: Reprodução

Tom Veiga

Tom Veiga, o intérprete de Louro José, desenhou o rosto da mulher como se fosse uma caveira mexicana. Ela odiou! Por que será, né?

Créditos: Reprodução

Xuxa

Xuxa tem um golfinho no cóccix

Créditos: Reprodução

Petra Mattar

Petra Mattar, youtuber e filha de Maurício Mattar, tem uma pin up com sua própria cara

Créditos: ReproduçãoReprodução

Carol Castro

Carol Castro tem esse tribal na barriga

Créditos: Reprodução

Jayme Monjardim

Jayme Monjardim tatuou o primeiro capítulo INTEIRO de Gênesis, um dos livros da Bíblia

Créditos: Instagram/Reprodução

Rafaella Beckran

Se o Neymar tatuou o rosto da irmã, ela fez o mesmo. Rafaella Beckran mostrou em seu Instagram o resultado da obra de arte baseada nela mesma. “Eu ia fazer uma mulher qualquer com um leão cobrindo a cabeça, mas minha mãe não gostou muito da ideia. E é isso. Aí fiz o meu rosto”

Créditos: Instagram/Reprodução

