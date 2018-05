Fã manda mensagens e consegue se encontrar com astro de ‘Pantera Negra’

Sylvia e Michael B. Jordan

A estudante Sylvia Wilson, 21 anos, descobriu que Michael B. Jordan estaria em sua universidade para as filmagens de Creed II. Foi aí que ela teve uma ideia de mandar uma mensagem para o ator e tentar marcar um encontro com ele.

Muita gente acharia que jamais daria certo, mas deu! “Estava quente, não achava que seria apropriado pedir para pagar uma bebida para ele, então optei por um smoothie”, disse a jovem ao BuzzFeed. Sylvia mandou mensagens no privado, no Twitter.

Sylvia e Michael B. Jordan

O ator de Pantera Negra respondeu a mensagem e disse que ela não precisaria comprar nada. Os dois combinaram o encontro e ele apareceu! “Ele foi tão doce e legal. Ele estava mais do que feliz em tirar fotos comigo e meus amigos que estavam com a gente”, revelou.



Fonte: Vírgula UOL