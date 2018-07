Fã desenha Pabllo Vittar no braço e estão dizendo que ficou a cara do Felipe Neto

(Foto: reprodução/ Instagram)

O cabeleireiro e maquiador Alexandre Hopp faz desenhos incríveis na pele usando produtos de maquiagem. Em seu braço ele já fez olhos e rostos femininos e decidiu homenagear um de seus ídolos em sua última criação: Pabllo Vittar.

A própria Pabllo ficou encantada com a homenagem e repostou o desenho em seu Stories Instagram. “Que massa!”, elogiou a drag queen mais famosa do Brasil. Confira:

Só que no post de Alexandre as pessoas estão dizendo que o desenho mais parece o youtuber Felipe Neto do que a cantora. “Mirou na Pabllo Vittar e acertou no Felipe Neto de drag”, escreveu um usuário. Outro disse: “Tá lindo, mas tá parecendo o Felipe Neto montado”.

Tire a sua conclusão abaixo. Mas, em uma coisa temos que concordar; é um belíssimo trabalho. Baita talento.

Desenho de Pabllo Vittar no braço

Créditos: reprodução/ Instagram

Fonte: Vírgula UOL