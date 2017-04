Fã de cheddar? Lanchonete cria hambúrguer que leva balde de queijo derretido

Os fãs de cheddar do mundo todo já elegeram um lugar para perigrinação: a Maxwells Burgers. A lanchonete londrina ganhou destaque internacional por lançar o Oozing. Uma receita que seria de um hambúrguer normal, se não fosse o balde de queijo derretido virado por cima de tudo já na mesa diante dos olhos gulosos do freguês e de seus seguidores no Instagram. É um escárnio.

Segundo a TimeOut London, o local já ultrapassou a marca dos 2 milhões de chekings. O lanche leva hambúrguer em pão de brioche tostado, servido com alface picada, bacon crocante, cebola roxa e o molho secreto especial do próprio local, uma onda cheddar derretido, grosso. A brincadeira que acompanha fritas sai por 14 libras esterlinas. Nós só estamos esperando que as lanchonetes brasileiras compiem em grande estilo essa invenção.

Sujo, pesado e certo para deixar qualquer cliente com um sorriso amarelo, manchado de queijo, esta iguaria foi definitivamente criada para ser domada. Reúnimos os melhores vídeos desse real ‘Food porn’ em um vídeo que está deixando as pessoas chocadas. Tirem as crianças da sala, e apertem o play.



Fonte: Vírgula UOL