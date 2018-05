Fã chora ao conseguir tirar selfie com Silvio Santos após três anos tentando

Fã e Silvio Santos

Leia maisDatena deixa Alok sem graça durante participação em programa ao …Robert Downey Jr. ganhou US$ 8 milhões por cena de oito minutos

Silvio Santos ficou surpreso com uma fã que participou do quadro Desafio Musical, no último domingo (13).

“Silvio, eu te amo, Silvio, realizei meu sonho, não acredito”, disse Letícia, chamando a atenção do apresentador. “Silvio, há três anos, mais ou menos, te vi no aeroporto, mas fiquei muito emocionada e não consegui chegar até você. Desde esse dia eu falei: ‘vou conseguir chegar perto e tirar uma foto”, contou.

Letícia explicou que é fã de Silvio Santos desde pequena e até foi na casa dele em Orlando procurá-lo. “Nas férias de Réveillon e Natal, fiquei um mês em Orlando, e falei: ‘vou na casa do Silvio Santos mesmo sabendo que ele não está’. Apertei a campainha da sua casa, sabendo que você não estava, escrevi uma carta e deixei lá. Não sei se você recebeu”, contou. O apresentador fez que não com a cabeça.

A jovem contou que estava esperando faz algum tempo uma vaga para acompanhar a plateia do programa. Simpático, Silvio atendeu ao pedido e tirou uma selfie com Letícia. . “Eu te amo, eu te amo! Deixei um presente para você, acho que vão entregar para o seu sobrinho. Te amo, Silvio!”, completou.

Fonte: Vírgula UOL