Fã bêbado é expulso de show e tenta voltar nadando

Um fã de heavy metal fez algo inacreditável em Toronto, no Canadá. Chris LaRocque foi assistir aos shows das bandas Slayer e Anthrax, mas foi expulso do local pelos seguranças logo no início das apresentações. Motivo: o rapaz estava bêbado e incomodando as pessoas ao redor.

Inconformado por perder os shows de seus artistas preferidos, ele inventou de voltar nadando ao Budweiser Stage para tentar entrar novamente no show, já que o local fica rodeado por um lago.

Óbvio que os seguranças o viram e não o deixaram entrar. Ao site Exlclaim, o fã explicou: “Fiquei preocupado em colocar minhas partes na água e congelar. Eu não estava nadando rápido. Tentei não ser percebido. Estava usando meu boné de camuflagem, então pensei que fosse ajudar”.

O próprio guitarrista do Anthrax, Scott Ian, ficou sabendo da história e postou o momento em seu Instagram. “O fã da turnê”, escreveu o músico.

