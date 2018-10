Ezra Miller garante que Dumbledore aparecerá abertamente gay em novo ‘Animais Fantásticos’

Jude Law como Dumbledore

Muito se falou sobre como Animais Fantásticos abordaria a questão da sexualidade de Dumbledore.

Durante uma entrevista para a revista Total Film, Ezra Miller disse que nas próximas sequências, tudo acontecerá da forma como deve ser.

“Ele (Dumbledore) vê Grindelwald, seu jovem amante, como o amor de sua vida. Ele o vê no espelho de Ojesed. O que o espelho lhe mostra? Nada além do que o desejo mais desesperado de seu coração. Se isso não é algo explicitamente gay, não sei mesmo o que é”, disse.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald estreia no dia 16 de novembro.

Tatuagens mágicas

Esses ‘potterheads’ foram além e tatuaram o amor pela saga ‘Harry Potter’.

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL