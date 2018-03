Ezequeil barra Sachetti no PP

O deputado federal Ezequiel Fonseca teria barrado a filiação do também deputado federal Adilton Sachetti (Sem partido) no PP. Ezequiel, que comanda o PP em Mato Grosso, não vê com bons olhos a filiação de Sachetti, em função da possibilidade do ex-socialista disputar à reeleição e comprometer a sua eleição. No entanto, o ministro Blairo Maggi (PP) quer Adilton no PP para lança-lo ao Senado Federal. Com a desistência de Blairo em ser candidato a senador nas eleições deste ano, Sachetti seria o nome preferido para herdar o espólio político do ex-governador que é seu amigo de infância.