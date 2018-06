Exposição sobre Kurt Cobain é destruída por incêndio em museu

(Foto: KOMO News/Drone 4)

Leia maisCultuado festival nova-iorquino, Brasil Summerfest terá 1ª edição …Kanye West iguala recorde dos Beatles e Eminem com o álbum “ye”

Neste fim de semana um incêndio devastou o Aberdeen Museum of History, em Aberdeen, EUA, e destruiu completamente uma exposição sobre Kurt Cobain, líder do Nirvana, que estava sendo exibida no museu.

Itens raros da coleção de Cobain, incluindo artes originais do músico, foram destruídos pelo fogo, fumaça e água utilizada pelos bombeiros para apagar o incêndio. Tom Hubbard, chefe dos bombeiros da cidade, disse: “Essa é uma perda devastadora para a cidade”.

O fogo começou na manhã de sábado, 9, e a forte temperatura fez com que o teto do museu desabasse. A causa do incêndio não foi determinada e ninguém ficou ferido, informa o NME.

Confira abaixo:

#BREAKING Heather Luther sent us this video of fire at the Aberdeen Museum housed in the historic armory. Among the treasures inside is a Kurt Cobain exhibit. @SuzannePhan is heading there for #KOMONews pic.twitter.com/cbxvdxiIyA

— Keith Eldridge (@KeithKOMO4) 9 de junho de 2018

Relembre a exposição Nirvana: Taking Punk To The Masses, exibida em 2017 em São Paulo:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: André Velozo/divulgação

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: Itaici Brunetti

Exposição 'Nirvana: Taking Punk To The Masses'

Créditos: André Velozo/divulgação

Mais galerias

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

Onde ouvir música em Orlando

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

Onde ouvir música em Orlando

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1245773’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL